Favara, Pino Minio in concerto per i festeggiamenti della Madonna dell’Itria

Favara si prepara a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna dell’Itria. Sabato 20 giugno 2026, alle 21:30, la Piazzetta della Pace sarà il palcoscenico del concerto di Pino Minio, un artista locale che ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione al programma “Io Canto Senior” su Canale 5.



Per Pino, questo concerto rappresenta un ritorno speciale nella sua città natale, dove avrà l’opportunità di rivedere il suo affezionato pubblico, che lo ha sempre sostenuto nel suo percorso artistico. Durante la serata, presenterà un repertorio che abbraccia i grandi classici della musica italiana e internazionale, portando gli spettatori in un viaggio emozionante tra melodie e successi che hanno segnato la storia di diverse generazioni. A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà Sasà Salvaggio, un cabarettista e conduttore televisivo siciliano molto amato, noto per la sua simpatia e la sua abilità nel coinvolgere il pubblico con il suo umorismo e la sua leggerezza.



Questa iniziativa, promossa dal Comitato dei Festeggiamenti della Madonna dell’Itria, si inserisce nel programma delle celebrazioni religiose e civili dedicate alla patrona, offrendo alla comunità un momento di incontro e partecipazione all’insegna dell’intrattenimento e della cultura popolare. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Non dimenticate di segnare in agenda l’appuntamento di sabato 20 giugno alle 21:30 in Piazzetta della Pace, dove Favara si riunirà per una serata di festa, musica dal vivo e tante emozioni con uno dei suoi artisti più amati.

