Favara più sicura, Favara più pulita.

Abbiamo consegnato i lavori per la realizzazione di una rete di videocamere che riguarderà larga parte della città e che, insieme alla telecamera EKILLER sosterrà la lotta contro i fenomeni di abbandono di rifiuti e limiterà gli episodi di microcriminalità e vandalismo. Si tratta di 16 punti videosorvegliati (ognuno dotato di 8/10 telecamere), frutto di un progetto che siamo riusciti a far finanziare al Ministero dell’Interno: una delle tante progettualità costruite da zero e che stanno portando risultati per la città. Gli impianti saranno collegati alla Tenenza dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale che stiamo potenziando con l’arrivo di nuovi uomini e donne cui abbiamo fornito anche una nuova autovetture grazie alle quali potrà essere potenziato il servizio di controllo del territorio. Continuiamo a lavorare, con Favara e per Favara.