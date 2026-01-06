Favara. Polizia Locale, nuove assunzioni tramite mobilità esterna

Il Comune di Favara avvia una nuova procedura per il potenziamento del Corpo di Polizia Locale. Con un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, l’amministrazione intende coprire dieci posti a tempo pieno e indeterminato, rivolgendosi a personale già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni. L’iniziativa rientra nelle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165/2001 e punta a rafforzare l’organico attraverso una selezione basata su requisiti professionali e funzionali ben definiti. Di seguito il link al bando integrale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favara: https://comune.favara.ag.it/wp-content/uploads/2025/12/Avviso-mobilita-10-Agenti-di-Polizia-Locale.pdf