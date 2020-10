Favara. Polizia mortuaria, via libera allo scambio dei loculi.

Il consiglio comunale del 29 ottobre 2020, recependo una proposta di un suo componente Calogero Castronovo, ha approvato l’inserimento di un nuovo punto nel regolamento comunale di polizia mortuaria per consentire la traslazione di salme con scambio del relativo loculo.

Ma quali sono i benefici di tale proposta?

“Va considerato – spiega Calogero Castronovo – che nel cimitero di Favara le salme sono collocate in sezioni con loculi sovrapposti fino alla quinta fila. Per gli anziani è difficile raggiungere quelle più alte allorché vogliono deporre i fiori ai loro cari. Con tale provvedimento – continua il consigliere comunale Castronovo – dà la possibilità di liberare il loculo occupato da chi è sepolto da svariati anni di cui le visite si sono ridotte e concederlo al morto più recente nell’ambito, comunque, del secondo grado di parentela in linea retta e collaterale”.