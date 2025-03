Favara. Porte aperte alla “Fattoria Terra & Arte”: una giornata tra natura e inclusione

Il 6 aprile 2025, la “Fattoria Terra & Arte” aprirà le sue porte in occasione dell’evento nazionale “Porte Aperte delle Biofattorie Sociali”, un’iniziativa che celebra l’agricoltura sociale e il suo ruolo fondamentale nella promozione dell’inclusione e della sostenibilità. Situata in contrada Pioppitello, la “Fattoria Terra & Arte” è un punto di riferimento per le attività educative e terapeutiche dedicate ai bambini, con e senza disabilità. La sua missione è quella di creare un ponte tra la natura e le persone, favorendo esperienze che uniscono apprendimento, benessere e condivisione. La giornata offrirà un’esperienza immersiva nella natura, permettendo ai partecipanti di entrare in contatto con la biodiversità attraverso attività di giardinaggio e coltivazione. Saranno proposti momenti di interazione con gli asini, un’esperienza che favorisce il rilassamento e stimola l’empatia. Non mancheranno percorsi sensoriali, in cui i partecipanti potranno riscoprire i cinque sensi attraverso il contatto con materiali naturali, giochi all’aperto e momenti di esplorazione dell’ambiente circostante. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali, con la preparazione di ricette semplici utilizzando ingredienti freschi provenienti direttamente dall’orto. Saranno inoltre previsti spazi per il movimento libero e il gioco, pensati per stimolare la socializzazione e il divertimento in un contesto naturale e accogliente. Le biofattorie sociali rappresentano un modello innovativo di agricoltura, che unisce la produzione sostenibile con il supporto a persone con fragilità. L’iniziativa del 6 aprile offrirà al pubblico la possibilità di scoprire da vicino il valore di queste realtà, che pongono al centro la persona e l’ambiente. L’evento è aperto a famiglie, scuole e a tutti coloro che desiderano vivere una giornata all’insegna della natura, della condivisione e della solidarietà. Un’opportunità per riscoprire il legame autentico con la terra e con gli altri, in un ambiente stimolante e inclusivo. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la “Fattoria Terra & Arte” al numero 388 870 9125.