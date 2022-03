Favara. Pregiudicato condotto presso carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Favara hanno notificato, ad un pregiudicato del luogo, un’ordinanza concernente una misura di sicurezza personale. L’ordinanza, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, nei confronti di una persona nota per la spiccata pericolosità sociale e che lo ha reso protagonista in negativo nella storia recente, mette un punto fermo su una lunga scia di fatti di cronaca.

Per farsi un’idea non serve andare troppo lontano nel tempo: recentissimo è l’imbrattamento della Scala dei Turchi e ancor prima quello di Punta Bianca, che hanno destato sgomento a livello nazionale, mobilitando tutta la cittadinanza della Valle dei Templi. Andando oltre come non dimenticare nel recente passato la distruzione dei vasi in ceramica posti sul Viale Le Dune in località San Leone, nonché il deturpamento della Casa Natale di Pirandello, a testimoniare l’abitualità nel compiere reati da parte del soggetto. Senza dubbio l’atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine hanno aggravato ulteriormente la posizione dell’interessato.

Al termine degli accertamenti è stato così condotto alla Casa Lavoro del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.