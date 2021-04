Favara. Premiati dall’amministrazione i pizzaioli Sorce e Pistritto

Questa mattina il sindaco Anna Alba, ha premiato, con un “Attestato di merito”, i Pizzaioli, Giorgio e Filippo Sorce, della pizzeria “Sitari”, per aver conquistato il titolo “Migliori Pizzerie di Sicilia 2021” e il Pizzaiolo Carmelo Pistritto della pizzeria “Mamma che pizza da Pistritto” per essere stato classificato al quinto posto nel concorso “Migliori Pizzerie di Sicilia 2021”, inoltre, per essere stato il pizzaiolo ufficiale della 71esima edizione del Festival di Sanremo rappresentando la città di Favara. In questi anni, i Maestri pizzaioli, Sorce e Pistritto, hanno inanellate tutta una serie di importanti riconoscimenti, come i premi de “Il Bozze delle Pizze” e la partecipazione come giudice nello staff del format televisivo “Il Bozze delle Pizze”.

“Complimenti ai pizzaioli fratelli Sorce e Pistritto – afferma il sindaco Anna Alba – per i riconoscimenti nazionali che hanno conquistati con il loro lavoro e per aver promosso il buon nome della Città di Favara”.

Alla premiazione, presso la Sala Sandro Pertini del Palazzo città di piazza Cavour, era presente l’assessore Comunale Miriam Mignemi.