Favara, premio all’Istituto Ambrosini-Martin Luther King al concorso contro la violenza

Un’opera nata da materiali semplici, ma capace di lanciare un messaggio forte contro la violenza. È il mosaico di legumi “Da un pugno nasce un fiore”, realizzato dallo studente Massimo Montana, della classe 5b dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ambrosini – Martin Luther King” di Favara, che ha conquistato il primo posto nella sezione “Creatività e Innovazione” del concorso “Damarete da 2500 anni contro la violenza”. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito della XIV edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione APS LUCE C.A.V. – Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento e la collaborazione dell’ASP 1 di Agrigento.



La comunicazione ufficiale è stata indirizzata alla dirigente scolastica Mirella Vella e alle docenti Patrizia Russello e Jolanda Contrino, che hanno seguito il percorso formativo e creativo dello studente.

L’opera premiata, costruita attraverso un accurato mosaico di legumi, richiama il tema della trasformazione della sofferenza in speranza, ponendo al centro la figura femminile e il rifiuto di ogni forma di violenza. Un lavoro che unisce creatività, riflessione sociale e sensibilità artistica.



La cerimonia di premiazione si è svolta ad Agrigento, nell’auditorium dell’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia”, alla presenza delle scuole partecipanti.

Un risultato che porta prestigio all’istituto favarese e che conferma il valore della scuola come luogo di educazione ai diritti, al rispetto e alla cultura della non violenza.

