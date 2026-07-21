Favara presenta i solenni festeggiamenti di San Calogero: fede, tradizione e spettacolo dal 25 luglio al 3 agosto

Sono stati presentati, nella sala del sindaco del Palazzo Comunale di Favara, i Solenni Festeggiamenti in onore di San Calogero, in programma dal 25 luglio al 3 agosto. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Favara Antonio Palumbo, la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, l’assessore Carmen Lo Presti, il parroco della Parrocchia San Calogero don Ignazio Puccio e i rappresentanti del Comitato dei Festeggiamenti Giovanni Giglia e Giusy Moscato. Ciascuno di loro è intervenuto sottolineando il valore religioso, culturale e identitario della festa, che ogni anno richiama migliaia di fedeli e rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità favarese.



Organizzati dalla Parrocchia San Calogero insieme al Comitato dei Festeggiamenti, con il patrocinio del Comune di Favara, gli eventi puntano a coniugare fede, storia e tradizioni popolari, elementi che da sempre caratterizzano il culto del Santo Nero.

Si parte il 25 luglio da Cannatello

L’apertura dei festeggiamenti è prevista per sabato 25 luglio con il tradizionale appuntamento “San Calogero abbraccia u Cannatè”, organizzato dall’Associazione Culturale e di Volontariato San Calogero.

Il programma prevede:

Ore 18.15: accoglienza del Santo presso la famiglia Iacolino-Sanfratello.

Ore 18.30: processione per le vie della zona balneare di Cannatello, accompagnata dalle festose marce della Banda Musicale “G. Lentini”.

Ore 20.30: celebrazione eucaristica all’aperto presso il Giardino di Abid.

Ore 21.30: il tradizionale appuntamento conviviale con “I Maccarruna di San Calò”, un momento dedicato alla condivisione e alla degustazione della tipica pasta preparata secondo la tradizione.

Uno degli slogan scelti per questa edizione è “Fede, Tradizione e Comunità”, a testimonianza dello spirito che anima l’intera manifestazione.



Nei giorni successivi si alterneranno celebrazioni eucaristiche presiedute da diversi sacerdoti della diocesi e iniziative dedicate alla partecipazione popolare. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il karaoke in Largo San Calogero giorno 29 luglio e il concerto dei Collage, in programma venerdì 31 luglio in Piazza Cavour.

Ad arricchire il cartellone dei festeggiamenti sarà anche il programma civile dedicato all’intrattenimento. Sabato 1 agosto, alle ore 21, Piazza Cavour ospiterà il duo Joey & Rina, protagonisti di una serata all’insegna della musica, del ballo e dello spettacolo. Un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, affiancando alle celebrazioni religiose un momento di aggregazione e condivisione nel segno della tradizione di San Calogero.



Il cuore della festa il 2 agosto

Il momento culminante sarà domenica 2 agosto, cuore dei festeggiamenti. Fin dalle prime ore del mattino si susseguiranno le celebrazioni eucaristiche, la colazione comunitaria in Largo San Calogero, l’ingresso dei gruppi folkloristici e della tradizionale tammurinata.

Nel pomeriggio prenderà il via la solenne processione del simulacro di San Calogero per le vie della città. In serata Piazza Cavour ospiterà il grande spettacolo piro-musicale “Viaggio tra Musica, Luci e Fuoco”, mentre a conclusione della festa si terrà la suggestiva “Acchianata” di San Calò verso la parrocchia, accompagnata dall’ultima festosa tammurinata.

Il programma si concluderà lunedì 3 agosto con la Santa Messa di ringraziamento e la tradizionale Lotteria di San Calogero, che si svolgerà sul sagrato della parrocchia.



“San Calogero rappresenta un patrimonio spirituale per Favara – hanno evidenziato i relatori durante la conferenza stampa –. La festa non è soltanto un evento religioso, ma un momento di incontro, condivisione e appartenenza che mantiene vive tradizioni tramandate di generazione in generazione.”

A guidare la comunità parrocchiale è don Ignazio Puccio, mentre il Comitato dei Festeggiamenti, insieme ai numerosi volontari e all’Associazione Culturale e di Volontariato San Calogero, ha curato l’organizzazione delle iniziative che animeranno la città e il litorale di Cannatello per oltre una settimana, richiamando fedeli, cittadini e visitatori nel segno della devozione a San Calogero.