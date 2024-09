Favara, presentato il 4° Trofeo Podistico “Città di Favara” – Memorial Agostino Fanara

Nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sala consiliare Falcone Borsellino del Comune di Favara, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 4° Trofeo Podistico “Città di Favara” – Memorial Agostino Fanara. L’evento, che rappresenta la 6ª Prova del Grand Prix Provinciale di Agrigento, si svolgerà Domenica 15 Settembre 2024. L’organizzazione della manifestazione è curata dai Fradici Runner e dai Favara Runner, in collaborazione con il Comune di Favara. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 8:00 in Piazza Cavour, da dove alle ore 9:30 partirà la gara. Il percorso, che si snoderà per circa sei chilometri, prevede un circuito cittadino con partenza da Piazza Cavour, proseguendo lungo via Roma fino al giro di boa davanti alla farmacia Pennino, per poi tornare indietro verso la Chiesa Madre, scendere per via Discesa Matrice e concludere nuovamente in Piazza Cavour.

L’evento vedrà la partecipazione di 200 atleti, pronti a sfidarsi in un contesto che non è solo competizione, ma anche commemorazione. Un premio speciale sarà infatti dedicato alla memoria di Agostino Fanara, scomparso mentre praticava il suo sport preferito, il podismo. Inoltre, verranno assegnati riconoscimenti alla prima donna classificata, al primo uomo classificato, e a molti altri partecipanti.

Al termine della gara, gli atleti e il pubblico potranno godere di un ristoro finale all’interno del suggestivo Castello Chiaramonte, luogo simbolo della città di Favara. L’evento si preannuncia come un’importante occasione per coniugare sport, memoria e valorizzazione del territorio, in un’atmosfera di sana competizione e condivisione.