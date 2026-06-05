Favara, presentato il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Itria. Una settimana all’insegna della fede, delle tradizioni e della partecipazione popolare.

È stato presentato questa sera il programma ufficiale della seconda edizione dei festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine dell’Itria, che si svolgeranno a Favara dal 14 al 21 giugno 2026.

Nel corso della conferenza stampa, organizzata dal Santuario della B.M.V. dell’Itria e dall’Associazione Itria APS, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti delle realtà coinvolte, sono stati illustrati gli appuntamenti che accompagneranno i fedeli e la cittadinanza per otto giorni di celebrazioni religiose, eventi culturali, spettacoli e iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali.



Il programma prenderà il via domenica 14 giugno con il raduno di auto d’epoca “Ruote nella Storia”, realizzato in collaborazione con l’Automobile Club Agrigento. Le vetture sfileranno per le vie cittadine in un ideale omaggio alla Madonna dell’Itria, unendo passione motoristica e devozione. Nel pomeriggio spazio alla passeggiata dei cavalli e al corteo dei gruppi folkloristici siciliani Fabaria Folk e Folk Gergent, preceduti dal simulacro della Madonna.



I giorni successivi saranno dedicati alla preghiera e all’incontro con la comunità attraverso la celebrazione delle sante messe nei diversi quartieri della città. Giovedì 18 giugno, invece, Piazza della Pace si trasformerà in un palcoscenico all’aperto con una rassegna teatrale curata dal Centro Culturale Guttuso e dalla compagnia “L’Uno Completa l’Altro”.

Venerdì 19 giugno sarà la volta della tradizione popolare con la sfilata dei tammurinari siciliani “I Tammura di Girgenti”, seguita da una serata musicale che vedrà protagonisti il complesso “Carpe Diem”, la Banda Musicale Giuseppe Lentini, il maestro chitarrista Salvatore Sciacca e la cantante Giusy Pitruzzella.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello di sabato 20 giugno, quando Piazza della Pace ospiterà una giornata dedicata alla solidarietà con la donazione del sangue e, in serata, il concerto-spettacolo di Pino Minio e Sasà Salvaggio, seguito dal tradizionale sorteggio finale.

Gran finale domenica 21 giugno con il giro in Vespa organizzato dal Vespa Club Porto Empedocle Pirandello, le esibizioni itineranti della Banda Musicale Giuseppe Lentini e le celebrazioni eucaristiche presso il Santuario dell’Itria. Momento centrale della festa sarà la solenne processione del simulacro della Madonna dell’Itria, che alle ore 20.30 partirà da Piazza della Pace per attraversare le principali vie della città in un percorso di fede e devozione molto sentito dai favaresi. A chiudere i festeggiamenti saranno i tradizionali giochi d’artificio.



Nel corso della presentazione è stato sottolineato come la festa rappresenti non soltanto un importante appuntamento religioso, ma anche un’occasione di aggregazione e valorizzazione dell’identità cittadina. Un evento che coinvolge associazioni, volontari, gruppi culturali e semplici cittadini, uniti dal desiderio di mantenere vive le tradizioni e rafforzare il legame con la Madonna dell’Itria.

Il parroco don Maurizio Mangione e il presidente dell’Associazione Itria APS, Lillo Pitruzzella, hanno rivolto un invito alla comunità a partecipare numerosa alle iniziative in programma, affinché la festa possa essere ancora una volta un momento di condivisione, spiritualità e appartenenza per tutta la città.

