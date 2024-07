Favara. Presentazione della nuova società calcistica ASD CastrumFavara

Questa mattina, la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara si è colorata dei colori giallo e blu per la presentazione della nuova società calcistica ASD CastrumFavara. La squadra, nata dalla fusione di due grandi club agrigentini, il Profavara1984 e l’ASD Canicattì, si appresta a partecipare al prossimo campionato di Serie D. L’evento, condotto da Giuseppe Piscopo, responsabile dell’area comunicazione della società, ha visto la presentazione dell’organigramma, dello staff tecnico e delle iniziative commerciali e pubblicitarie. Numerose le personalità di spicco presenti: il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il sindaco di Castrofilippo Arch. Gioacchino Baio, l’assessore allo Sport e Spettacolo Angelo Airò Farulla, il neo assessore Carmen Lo Presti e il presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti. L’entusiasmo dei cittadini e dei tifosi ha reso l’atmosfera emozionante, confermando il forte supporto della comunità per questa nuova avventura calcistica. La manifestazione si è conclusa con una dolce sorpresa: una degustazione della tradizionale cassata siciliana, che ha aggiunto un tocco di dolcezza all’evento, rafforzando il senso di comunità attorno alla nuova squadra. L’ASD CastrumFavara si prepara con entusiasmo e determinazione ad affrontare il prossimo campionato di Serie D, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo sport locale. Con progetti ambiziosi e l’impegno di coinvolgere tutta la cittadinanza, la squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio agrigentino.