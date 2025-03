Favara. Presso l’ I.C. “V. Brancati” l’arte ha abbracciato il mondo per il Carnevale 2025

E‘ proprio vero che la bellezza salverà il mondo e gli alunni dell’I.C “V. Brancati” di Favara nella mattinata odierna l’hanno messo in pratica. Infatti per i festeggiamenti del Carnevale targato 2025, l’I.C “Brancati”, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Broccia, ha scelto come tema portante “l’arte che abbraccia il mondo”.

“ Si tratta– afferma il Dirigente scolastico- di un’opportunità unica per celebrare l’inclusione dei popoli, promuovere la diversità ed utilizzare l’arte come strumento di unione e comprensione. Le attività– conclude il DS prof.ssa Carmelina Broccia- si inseriscono a pieno titolo all’interno del progetto triennale del PTOF “il bello per tutti”.

Grazie alla piena collaborazione dei docenti di tutti i gradi dei tre plessi dell’I.C “Brancati”, degli alunni delle diverse fasce d’età e dei genitori attenti e collaborativi, oggi è stata una mattinata da ricordare. Tra balli, canti, foto e selfie per immortalare il momento, le opere d’arte hanno preso vita uscendo fuori dalla cornice e passeggiando tra gli alunni. Dalla “Dama con l’ermellino” alla “Ragazza con il turbante” (meglio nota come la Ragazza con l’orecchino di perla), dall’Urlo di Munch alla Gioconda, passando per artisti come Salvador Dalì a Frida Kahlo, si è approfittato del Carnevale per andare a spasso tra le pagine dei libri di Storia dell’arte, redendo 3 D personalità artistiche conosciute quasi sempre solo in forme patinate.

Un grande successo dopo settimane di preparazione, dove i giovanissimi studenti dell’I.C “Brancati” hanno animato la festa del Carnevale all’interno di una scuola che punta sempre al benessere di ogni singolo studente.

Viva il Carnevale, Viva l’Arte!

(foto: fonte Pagina Facebook dell’I.C “Brancati”)