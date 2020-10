Favara. Presso la scuola dell’Infanzia “Casa dei bambini“ celebrata la festa dell’autunno

Mercoledì 14 ottobre, i piccoli alunni dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “Casa dei bambini” hanno vissuto una bellissima e formativa esperienza celebrando la festa dell’autunno. Una volta vestiti i panni di contadinelli e contadinelle, i bambini hanno conosciuto frutti e colori autunnali, divertendosi a vendemmiare e comprendendo la trasformazione dell’uva in vino sia nei metodi tradizionali che in quelli più innovativi.

Per l’occasione, è arrivato anche Don Marco Damanti, parroco della Chiesa S.S. Pietro e Paolo, che ha concesso la sua benedizione a tutti i piccoli e alle loro famiglie (che, purtroppo, a causa dell’emergenza covid, non hanno potuto partecipare alla festa) e ha poi augurato un sereno inizio di anno scolastico.