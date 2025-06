Favara, presso l’I.C. “Andrea Cammileri” si conclude il progetto “Il gioco e le neuroscienze”. Un’esperienza educativa tra scoperta, emozione e crescita condivisa

Si è concluso ieri il progetto “Il gioco e le neuroscienze”, svolto presso il plesso Bersagliere Urso, che ha visto protagonisti alunni, insegnanti e operatori scolastici in un percorso innovativo tra gioco e apprendimento. Attraverso attività ludiche e laboratori esperienziali, il progetto ha permesso ai bambini di esplorare il funzionamento del cervello, stimolando attenzione, memoria, intelligenza emotiva e pensiero creativo. Un viaggio entusiasmante che ha trasformato l’aula in un luogo di scoperta continua, favorendo relazioni autentiche e momenti di crescita.



Fondamentale il sostegno della Dirigente scolastica dell’I.C. Andrea Cammilleri, Rosetta Morreale, che con visione e sensibilità educativa ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, favorendone la realizzazione all’interno di un ambiente scolastico accogliente e dinamico. Un plauso va anche al corpo docente e al personale ATA, che hanno accompagnato il progetto con calore, disponibilità e spirito collaborativo. La loro presenza costante ha contribuito a rendere ogni incontro un momento sereno e ben organizzato. Ma il cuore pulsante dell’esperienza sono stati senza dubbio i bambini. Con la loro curiosità, l’entusiasmo contagioso e la naturale voglia di imparare, hanno saputo cogliere ogni stimolo, trasformando ogni attività in un’occasione di meraviglia e crescita. “Il gioco e le neuroscienze” si chiude così lasciando un segno tangibile, dimostra quanto sia possibile educare con leggerezza e profondità, valorizzando le potenzialità di ogni bambino e costruendo, insieme, una scuola che mette al centro la persona.