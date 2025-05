Favara. Presso l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri”i bambini raccontano la crescita con il “muro narrativo” di Sem il semino

Dopo settimane di esplorazioni sensoriali e attività creative, i bambini di 5 anni dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara si preparano a concludere il progetto “Il gioco e le neuroscienze” con la realizzazione del muro narrativo. Al centro del racconto c’è Sem, il piccolo seme che, passo dopo passo, è diventato fiore. Una storia semplice ma ricca di significato, che i bambini hanno tradotto in quattro vignette usando tecniche diverse: pittura a dito, acquerelli, tempere, ma anche materiali naturali come terriccio, lenticchie e palline di stoffa. Il progetto non si è limitato alla manualità. Ogni fase ha coinvolto anche la dimensione emotiva e sensoriale: toccare, annusare, sperimentare. Tutto questo ha attivato aree del cervello legate alla percezione, alla memoria e alla creatività. Un percorso che ha unito arte, neuroscienze e scrittura in modo concreto e accessibile ai più piccoli. Il muro narrativo non sarà solo una decorazione da esporre durante l’ultimo incontro, ma un simbolo visibile di tutto il cammino fatto. Sem, che sboccia in fiore, diventa l’immagine del bambino che cresce, esplora e scopre.