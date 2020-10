Favara. Presso l’istituto “Falcone Borsellino”. UN POSTER PER LA PACE

L‘ Istituto comprensivo “Falcone Borsellino” aderisce al concorso “Un poster per la pace”, indetto dal Lions Club International. Questa mattina le finalità e le modalità del progetto sono state presentate, presso il nostro Istituto, dal Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte (Distretto 108YB Sicilia) prof. Giovanni Celauro e dalla responsabile del service Carolina De Paoli e dalla prof.ssa Anna Limblici alla Dirigente Scolastica Maria Vella.



“Il concorso rappresenta per i ragazzi- ha detto il Presidente Celauro- un’ importante opportunità per affrontare i temi della pace, della tolleranza, della comprensione tra i Paesi di tutto il mondo. Coinvolgeremo, attraverso l’arte e la creatività, i ragazzi invitandoli ad esprimere la loro idea di pace”.

La scadenze per la presentazione dei lavori è fissata per il 15 novembre. “Potranno partecipare- dice il Dirigente Scolastico Maria Vella- gli studenti di un’età compresa tra gli 11 e 13 anni. Ogni studente può realizzare un solo poster attraverso qualsiasi tecnica grafica e pittorica”.