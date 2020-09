Favara. Presso l’Istituto “G. Guarino” accoglienza genitori primo anno e Firma del patto di corresponsabilità.

Con grande entusiasmo e voglia di ricominciare martedì 15 settembre alle ore 16:30 , presso i locali del Refettorio dell’I. C. “G. Guarino” di Favara, si terrà, nel ferreo rispetto delle regole anti Covid, la tradizionale ricorrenza della “Accoglienza genitori primo anno e Firma del Patto di Corresponsabilità”.

L’iniziativa è riservata a una rappresentanza dei genitori, degli alunni e delle alunne in ingresso alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli ospiti verranno accolti dal Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Bruccoleri, dai docenti coinvolti e da una delegazione dei docenti dei tre ordini di scuola e dei docenti di sostegno. Saranno inoltre omaggiati di una piantina, simbolo della vita che sboccia e della cura necessaria per una sana crescita.

“La nostra Scuola -afferma la Dirigente Bruccoleri- è pronta e desiderosa di accogliere in totale sicurezza ogni singolo alunno e ripartire nel migliore dei modi possibili. Vogliamo stare nuovamente insieme e abbiamo bisogno di ricollocarci in un contesto fortemente significativo, non solo sul piano culturale, pur nella consapevolezza dei nuovi scenari imposti dall’emergenza sanitaria in corso, che hanno stravolto la nostra idea di Scuola e di Relazione.

Sono necessari l’impegno, la responsabilità e l’esperienza di tutti e di ciascuno, ognuno deve fare la propria parte, perché -come scritto dal giornalista Ezio Mauro- il rilancio del Paese inizia esattamente da qui, dalla Scuola, dove si costruisce il dopo”.