Favara probabilmente in zona rossa da giovedì? Ecco il motivo

La città dell’Agnello Pasquale, da giovedì, potrebbero entrare in zona rossa.

L’Asp in base ai dati rilevati nella settimana dal 07/4 al 13/4/2021 con un incremento di circa 100 contagi chiede al sindaco di controfirmare per aderire alla richiesta di istituzione zona rossa. L’ASP invia la nota controfirmata dalla Sindaca Anna Alba al Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci che emetterà entro stasera l’ordinanza. Da questo aggiornamento della situazione socio-sanitaria, anche per i favaresi, potrebbe derivare il passaggio del territorio estense in zona rossa. La stessa sorta è prevista per il comune di Canicattì. Quindi Favara rischia di passare in fascia rossa da giovedì 15 aprile, bisognerà attendere la decisione presa dalla cabina di regia Regionale.

ULTERIORI RESTRIZIONI: Se avvenisse il passaggio in zona rossa significherebbe, in più rispetto ad ora, didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e chiusura dei negozi. Intanto da domani mercoledì 14 aprile fino al giorno 28 aprile, Niscemi (CL), Zafferana Etnea e Ramacca (CT) passeranno in zona Rossa.