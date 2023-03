Favara. Proficuo incontro tra l’AIDO e ADAS e gli studenti del Liceo Martin Luther King sulla tematica delle donazioni

Si è tenuto oggi, sabato 11 marzo a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula Calogero Marrone del Liceo Martin Luther King di Favara- diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella- l’incontro promosso dall’AIDO e dall’ADAS per parlare di sensibilizzazione alle donazioni di organi e di sangue. L’evento, che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte, è stato organizzato in sinergia con la prof.ssa Maria Pace- referente di Educazione alla Salute del King- ed ha visto la presenza di importanti autorità delle due associazioni.

“Bellissimo e produttivo incontro, questa mattina, al Liceo Statale Martin Luther King di Favara”. A parlare è il dott. Antonio Lauricella, Presidente Provinciale AIDO Agrigento, il quale continua affermando che “ADAS Agrigento ed Aido Sezione Provinciale Agrigento stanno continuando in questa eccellente esperienza di informazione sulla donazione di Sangue e di Organi, tessuti e cellule nello stesso momento.

Le numerosissime adesioni raccolte dimostrano, ancora una volta, la grande sensibilità dei Giovani che non hanno mostrato un attimo di distrazione o di stanchezza nelle due ore di durata dell’incontro interagendo con numerose domande fatte ai relatori.

Un particolare ringraziamento va alla dirigente Professoressa Mirella Vella- continua il dott. Lauricella- per la disponibilità ad accoglierci ogni anno e per la sua grande sensibilità”.

Per Aido hanno partecipato Anna Asaro, Anna Mallia, Roberta e Raffaella Urso, Antonio Lauricella, Giuseppe Vitello, Salvatore Toscano, Filippo Cipolla e Lillo Monachino.

“Sempre molto commoventi le testimonianze delle due Mamme-conclude il Presidente Provinciale Rido Agrigento- Anna Asaro ed Anna Mallia che hanno donato gli organi dei loro figli ed altrettanto commovente la testimonianza di Roberta e Raffaella Urso per il loro grande e compianto Papà Salvatore”.