Favara, programmato il quarto ciclo di disinfestazione contro le zanzare

A partire da lunedì 29 settembre 2025, Favara darà il via al quarto intervento adulticida contro le zanzare, previsto all’interno del centro abitato. Le operazioni inizieranno alle 23.00 e si svolgeranno in due notti, seguendo un calendario già stabilito. Il Comune invita i cittadini, nelle serate interessate, a non lasciare all’aperto cibi, biancheria, animali o altri oggetti che potrebbero venire a contatto con i prodotti utilizzati. È fondamentale anche tenere porte e finestre chiuse nelle abitazioni. Il primo intervento è programmato per lunedì 29 settembre 2025, nell’area compresa tra viale Pietro Nenni, via Agrigento e via Portella, fino al confine con viale E. Berlinguer, via Sant’Angelo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, via Toscana, viale Progresso e via Don Giuseppe Arcieri, verso la periferia nord-est. Il secondo intervento si svolgerà mercoledì 1 ottobre 2025 nella stessa zona, estendendosi verso la periferia sud-ovest. Questa azione fa parte delle misure di prevenzione e tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di limitare la diffusione delle zanzare nei quartieri della città.