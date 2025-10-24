Domenica 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Viale G. Ambrosini, in occasione della Fiera d’Ottobre, si terrà una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute, con uno stand informativo e di prenotazione per gli screening oncologici gratuiti.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Consulta Giovanile e le Commissioni Consiliari V “Cultura e Solidarietà Sociale” e “Partecipazione”, con il supporto dell’U.O.S. Centro Gestionale Screening – Direzione Sanitaria ASP Agrigento, coordinato dalla dott.ssa Angela Matina, e con la partecipazione dell’assessore comunale Angelo Airo Farulla, che ha espresso il proprio sostegno all’importanza di promuovere la cultura della prevenzione e della salute pubblica.
Presso lo stand sarà possibile prenotare la mammografia bilaterale per le donne tra i 50 e i 69 anni, il Pap Test o HPV DNA Test per le donne tra i 25 e i 64 anni e ritirare gratuitamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, promuovendo una cultura della prevenzione accessibile a tutti.
Un’iniziativa che unisce istituzioni e cittadini con un unico messaggio: “La tua salute, la nostra priorità.”
Favara promuove la prevenzione: giornata dedicata agli screening oncologici alla Fiera d’Ottobre
