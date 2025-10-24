Favara promuove la prevenzione: giornata dedicata agli screening oncologici alla Fiera d’Ottobre

Domenica 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Viale G. Ambrosini, in occasione della Fiera d’Ottobre, si terrà una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute, con uno stand informativo e di prenotazione per gli screening oncologici gratuiti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Consulta Giovanile e le Commissioni Consiliari V “Cultura e Solidarietà Sociale” e “Partecipazione”, con il supporto dell’U.O.S. Centro Gestionale Screening – Direzione Sanitaria ASP Agrigento, coordinato dalla dott.ssa Angela Matina, e con la partecipazione dell’assessore comunale Angelo Airo Farulla, che ha espresso il proprio sostegno all’importanza di promuovere la cultura della prevenzione e della salute pubblica.

Presso lo stand sarà possibile prenotare la mammografia bilaterale per le donne tra i 50 e i 69 anni, il Pap Test o HPV DNA Test per le donne tra i 25 e i 64 anni e ritirare gratuitamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, promuovendo una cultura della prevenzione accessibile a tutti.

Un’iniziativa che unisce istituzioni e cittadini con un unico messaggio: “La tua salute, la nostra priorità.”