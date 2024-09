Favara pronta per l’Only Abarth Day: raduno storico e cultura domenica 8 settembre

Favara si appresta a vivere una giornata indimenticabile dedicata agli amanti delle automobili storiche. Domenica 8 settembre, la città sarà protagonista come tappa intermedia della quarta edizione dell’Only Abarth Day, un prestigioso raduno organizzato dall’associazione Solfare Historic Car. L’evento, che si svolgerà in un clima non competitivo, coinvolgerà anche i comuni di Comitini, capofila dell’iniziativa, e Naro. Il percorso, pensato per esaltare non solo la bellezza delle vetture ma anche quella del territorio, toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi della zona, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza unica. A Favara, l’appuntamento è fissato per le ore 11:00 in Piazza Cavour, dove le auto storiche faranno il loro ingresso trionfale. Sarà un’occasione imperdibile per ammirare da vicino questi gioielli su quattro ruote, simbolo di un’epoca passata ma ancora capace di affascinare. Successivamente, gli equipaggi saranno accompagnati in una visita guidata al Castello Chiaramontano, uno dei monumenti più iconici della città, e alla Biblioteca Comunale, arricchendo l’evento con un’importante componente culturale.

L’assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, ha espresso grande entusiasmo per la manifestazione, sottolineando il valore di eventi come questo per la promozione del territorio: “Sarà un’occasione di visibilità per la nostra città, con equipaggi provenienti da tutta la Sicilia che potranno ammirare le bellezze di Favara. Ringraziamo gli organizzatori, il dirigente Giacomo Sorce e i dipendenti comunali per aver reso possibile questa importante vetrina”.

L’Only Abarth Day non rappresenta solo una festa per gli appassionati di automobili, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Favara e delle città limitrofe, offrendo ai visitatori un’esperienza unica all’insegna della passione per i motori e della scoperta delle eccellenze locali. Per garantire lo svolgimento dell’evento, domenica 8 settembre, dalle 8:00 alle 14:00, sarà chiusa al traffico veicolare Piazza Cavour e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. L’accesso sarà consentito solo alle auto partecipanti alla manifestazione, ai residenti e ai titolari di contrassegno per parcheggi invalidi.