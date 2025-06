Favara propone il gemellaggio con Gaza City: “Un gesto concreto per la pace”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato con un post su Facebook una delibera di giunta che sarà presto sottoposta al voto del Consiglio comunale. L’obiettivo, avviare un gemellaggio tra la città di Favara e Gaza City, come segno concreto di vicinanza al popolo palestinese e come appello per un cessate il fuoco che ponga fine al massacro di vittime innocenti.

“È una testimonianza e un impegno concreto – si legge nella delibera firmata ieri – che mira a promuovere la pace, la cooperazione e il dialogo, con particolare attenzione alle iniziative di solidarietà e di sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza”.

La proposta, che sarà votata in aula “Falcone e Borsellino”, nasce da un confronto diretto tra il sindaco Palumbo e il primo cittadino di Gaza City, Yahya Al-Sarraj. La città palestinese ha già approvato ufficialmente il gemellaggio, rendendo il provvedimento un atto bilaterale.

“Questa proposta – dichiarano Palumbo e la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi – stabilisce un rapporto di amicizia e collaborazione con Gaza, e punta a realizzare scambi culturali in ambito economico, tecnologico e scientifico. Qualcuno potrà dire che è solo un atto simbolico, perché un Comune non ha il potere di fermare una guerra. Ma crediamo che, davanti alla storia, ognuno debba assumersi le proprie responsabilità. Stop alle bombe su Gaza”.

Favara, dunque, sceglie di non restare in silenzio e di lanciare un messaggio chiaro, la solidarietà può e deve partire anche dai territori.