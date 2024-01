Favara, prossimi passi per il risorgere della scuola Mendola: Incontro tecnico cruciale domani

Il Sindaco di Favara ha condiviso entusiasmo attraverso un post online, annunciando l’imminente inizio dei lavori per il recupero della scuola “Mendola”. Domani, venerdì 19 gennaio, è previsto un cruciale incontro tecnico con l’impresa vincitrice dell’appalto, gli uffici competenti e l’Assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Schembri. Questo incontro sarà determinante per definire la data di consegna del cantiere e, di conseguenza, per dare il via ufficiale ai lavori di rigenerazione. La comunità di Favara guarda con speranza a questo importante passo verso il rinnovamento educativo e infrastrutturale nella zona.