Favara. Prova a rubare confezioni di carne: bloccato dal servizio di vigilanza

E‘ successo sabato sera quando il supermercato di via Capitano Callea era affollatissimo. L’uomo ha tentato di uscire con una busta in cui aveva nascosto la refurtiva passando inosservato.

Una busta in cui aveva nascosto il bottino: qualche confezioni di carne, da un valore irrisorio. L’uomo, passando inosservato ha provato ad allontanarsi facendo insospettire la vigilanza ed è stato così subito bloccato. Il tentativo di furto è avvenuto quando il supermercato era affollatissimo e con decine di persone in fila alle casse. L’uomo era già stato notato dalle guardie giurate per il suo modo di girare tra gli scaffali. Infatti, appena ha provato a dileguarsi è stato subito fermato dall’agente della sicurezza, che ha preso la refurtiva e ha chiesto all’uomo di seguirlo. E’ così che sono state scoperte le confezioni di carne, che l’uomo avrebbe poi, -all’arrivo dei militari dell’Arma della tenenza di Favara-, deciso di pagare per evitare altri guai.