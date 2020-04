Favara. Pubblica illuminazione. Affidato il servizio

Sciolte tutte le riserve, il Comune di Favara ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla ditta “FG Appalti di Giovanna Maria Pirrone” con sede legale ad Agrigento. L’impresa agrigentina si è aggiudicato l’appalto avendo effettuato un ribasso del 47,13 per cento sull’importo a base d’asta fissato in 145 mila e 800 euro, oltre oneri per la sicurezza e l’iva. Il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto della pubblica illuminazione, stando al capitato di gara, avrà una durata di dodici mesi.