Favara: Pubblicato l’avviso pubblico per i centri estivi per minori di età tra i 3 e i 14 anni

Il Comune di Favara ha reso noto che è stato pubblicato sul proprio sito ufficiale l’avviso pubblico per la partecipazione ai centri estivi destinati ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. L’iniziativa è prevista per il periodo agosto-settembre 2024. A darne notizia è l’assessore ai Servizi sociali, Antonella Morreale, che ha sottolineato l’importanza di tali strutture per la comunità, specialmente nel contesto estivo, quando i giovani hanno maggior bisogno di spazi sicuri e stimolanti per il loro sviluppo educativo e ricreativo. Nonostante il Comune sia in attesa dell’assegnazione delle necessarie risorse economiche, è già possibile presentare domanda per l’accesso al contributo destinato al potenziamento dei centri estivi. Questi centri avranno una funzione educativa e ricreativa, e saranno distribuiti sul territorio di Favara, rivolgendosi specificamente ai bambini e ragazzi della fascia di età indicata. I genitori e gli interessati possono trovare tutte le informazioni dettagliate e le modalità di presentazione delle istanze al seguente link: http://urly.it/310h66