Favara, pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione ai mercatini della Sagra dell’Agnello Pasquale 2025

L

È stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione ai mercatini previsti nell’ambito della prossima edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale, che si svolgerà dal 9 all’11 maggio 2025. L’iniziativa del Comune di Favara, realizzata in collaborazione con la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, rientra nel programma ufficiale della manifestazione, che prevede l’allestimento di spazi espositivi dedicati ai prodotti tipici, artigianali ed enogastronomici del territorio, con una particolare attenzione al settore dello street food. Le aree individuate per lo svolgimento del mercatino sono situate all’interno della Piazza dei Vespri (per lo street food) e piazza Cavour. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pari opportunità, saranno selezionate le domande ammissibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo, tra quelle pervenute entro il termine di martedì 6 maggio 2025. Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: distrettovalledetempli@pec.it ’orario minimo di apertura previsto per gli operatori sarà compreso tra le 11:00 e le 23:00, per l’intero periodo della manifestazione. Gli oneri a carico degli assegnatari comprendono la gestione e la custodia dell’area assegnata, la pulizia e la raccolta differenziata, nonché un contributo economico per l’assegnazione degli spazi, variabile da 300 a 500 euro in base alla tipologia merceologica.Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico +39 328 1689713.

L’avviso è disponibile e consultabile sul sito ufficiale della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi al seguente link: https://www.visitvalledeitempli.it/bandi-e-avvisi/.

La Sagra dell’Agnello Pasquale 2025 sarà articolata su tre giornate con un ricco programma di eventi. Tra i momenti più significativi si segnalano le masterclass dedicate alla preparazione e degustazione dell’Agnello Pasquale a cura dei maestri pasticceri, l’incontro sulle tipicità locali organizzato dal Distretto, le visite guidate a luoghi simbolici della città come il Farm Cultural Park, la Biblioteca del Barone Mendola, il Castello Chiaramonte e le chiese più antiche. Completano il programma serate musicali, animazione per bambini, giochi tradizionali e degustazioni di prodotti locali, come il “Pani Cunzato” e l’”Aperitivo del Barone Mendola” a base di vino Grillo.

L’avviso pubblico rappresenta per gli operatori un’opportunità per valorizzare le eccellenze locali nell’ambito di una manifestazione che unisce cultura, tradizione e promozione del territorio. Altre inforimazioni sono disponibili su https://www.visitvalledeitempli.it/sagra-dellagnello-pasquale-a-favara/