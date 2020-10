Favara. Questa mattina all’I.C. “Bersagliere Urso- Mendola” sono stati consegnati i nuovi banchi monoposto

L’emergenza Covid e garantire la didattica in sicurezza nelle scuole, passa dai banchi. Infatti, nel luglio scorso il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, su richiesta della Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, aveva indetto- come si può leggere sul sito del Miur- ” una Gara pubblica europea per l’acquisto di un massimo tre milioni di banchi per garantire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza: in particolare, fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo”. E proprio per tale ragione, stamattina sono stati consegnati i nuovi banchi monoposto all’Istituto Comprensivo “Bersagliere Urso- Mendola”, diretto dalla Dirigente Scolastica Rosetta Morreale.

“Sono arrivati i banchi nuovi all’ IC “URSO- MENDOLA” di Favara”. A parlare è proprio la Preside Rosetta Morreale. “I tavoli scolastici richiesti dall’Istituto Comprensivo- continua la preside Morreale- sono stati portati questa mattina, mercoledì 28 ottobre e sono stati scaricati 195 banchi”. Si tratta di banchi monoposto che, per le normative anti covid vigenti in termini di sicurezza, vanno a sostituirei classici banchi a due sedute, garantendo così il distanziamento minimo tra gli studenti”. Si va- conclude la preside Rosetta Morreale- così a rinnovare l’arredo scolastico e al tempo stesso, si preserva il distanziamento necessario tra i nostri studenti. Tuttavia, la scuola deve essere vissuta, è luogo di aggregazione, di crescita umana e di arricchimento culturale. Mancano gli alunni e le maestre, così da continuare – insieme- a vivere la bellezza e i colori della scuola, da sempre palestra di vita!”.