Favara. Questa mattina si è ricostruito il gruppo comunale Aido Favara

Oggi, domenica 1 marzo 2020, presso il salone Don Pino Puglisi della chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo, è stata convocata l’Assemblea per la Ri-Costituzione del Gruppo comunale A.I.D.O. di Favara, che raccoglie circa 900 soci favaresi e 1400 iscritti dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che hanno detto di sì alla donazione allorché si sono presentati agli uffici comunali per rinnovare la carta di identità.

Presenti all’assemblea di questa mattina il presidente della sezione provinciale Aido, Antonio Lauricella, che ha illustrato la storia del gruppo dalla sua fondazione ad oggi, Valentina Cammalleri Segretario assemblea, Enza Adonnino rappresentante A.I.D.O. provinciale, Gaetano Scorsone, l’Assessore Comunale Miriam Mignemi e Rosario Manganella ex sindaco di Favara. Tra le incombenze anche la nomina delle cariche del gruppo comunale A.I.D.O. di Favara:

Presidente Salvatore Urso

Vicepresidente Vicario Gaetano Scorsone

Vicepresidente Ilaria Lanzo

Segretario Fabio Maria

Amministratore Calogero Buggea

“Oggi è un giorno da non dimenticare, – dice commosso il neopresidente Salvatore Urso – lo considero come la “Pasqua”, cioè la resurrezione del gruppo A.I.D.O. di Favara. Diffondere la cultura sul territorio è l’impegno fondamentale per la nostra Associazione – ha detto ancora il neopresidente“.

È anche doveroso ricordare che il gruppo comunale è stato dedicato a Nunzio Papa, il giovane che il 29 agosto 2009, donò i suoi organi salvando la vita di molte persone, tra cui quella del socio e consigliere A.I.D.O. Giuseppe Vitello. Quindi, un nuovo passo di A.I.D.O per dare la possibilità a tutti i soci di Favara, oltre 900, di esprimere le istanze del proprio territorio.