Favara. Questa sera alle ore 19:00 manifestazione contro la grave situazione igienico sanitaria

Questa sera alle 19:00 in Piazza Cavour a Favara si terrà una assemblea pubblica sul tema : “Favara, Città pulita”.

L’iniziativa è stata promossa dall’ex sindaco, Rosario Manganella, il quale, interpretando il disagio che stanno vivendo i cittadini favaresi, a seguito dello sciopero degli operatori ecologici, da tre mesi senza stipendio, ha deciso di dare basta alle tonnellate di immondizia che coprono il suolo.

” Non ne possiamo più” gridano in coro gli abitanti di Favara che rischiano la propria salute. Vogliamo ricordare che Favara è il Comune con il più alto indice di mortalità per tumori.

La sindaca Alba ed i suoi assessori non possono stare fermi, mentre le strade principali e secondarie, invase dalla spazzatura, non sono praticabili e sicure sanitariamente parlando.

“RIVOGIAMO UN APPELLO ALLA MOBILITAZIONE DI TUTTI I FAVARESI E LI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DEMOCRATICA DI QUESTA SERA”, conclude Manganella.