Favara. Raccolta dei rifiuti. Da martedì cambia il calendario

In seguito alla comunicazione di riapertura dell’impianto per il conferimento del rifiuto organico da parte della Ra.Co. di Belpasso, chiuso da quasi un mese, oggi il sindaco Anna Alba ha firmato una nuova ordinanza informando che da martedì prossimo tornerà in vigore il precedente calendario di raccolta dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Pertanto, lunedì si raccoglieranno i pannolini e la frazione organica; martedì plastica/alluminio e il vetro; mercoledì la frazione residua e i pannolini; giovedì la frazione organica, carta e cartone; venerdì plastica/alluminio e indumenti usati; sabato la frazione organica e i pannolini.

Per le utenze non domestiche il calendario è il seguente: lunedì frazione organica e vetro, martedì plastica/alluminio, imballaggi e cartone, mercoledì frazione residua, giovedì frazione organica e carta, venerdì plastica/alluminio, imballaggi e cartone, sabato frazione organica, vetro, Conip/legno