Favara. Raccolta differenziata, a partire da domani non saranno più ritirati i rifiuti se non conferiti all’interno del mastello

Raccolta differenziata, a partire da domani non saranno più ritirati i rifiuti se non conferiti all’interno del mastello, ad eccezione della plastica, della carta o del vetro in eccesso.

La decisione arriva al termine di un confronto dell’Amministrazione comunale con le aziende di igiene ambientale, durante il quale si è riscontrato come i cittadini, soprattutto nei condomini, ormai da tempo espongano i rifiuti quasi unicamente all’interno di sacchetti.

“Se questo è comprensibile quando si tratta di esporre la plastica, che essendo più voluminosa ha bisogno di maggior spazio – spiega l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo -, non trova giustificazione quando si tratta del rifiuto umido, che viene poi sistematicamente sparso a terra dai randagi o per rotture accidentali dei sacchetti biodegradabili. Per questo abbiamo deciso che già da domani non verrà ritirato il rifiuto che non è conservato all’interno del mastello. I netturbini quindi – continua Attardo – apporranno un bollino di errato conferimento e la polizia municipale effettuerà controlli specifici”. Sarà comunque possibile, va ribadito, conferire eccedenze di rifiuti come plastica, vetro o carta e cartone al di fuori del mastello se correttamente differenziati.

L’amministrazione comunale, comunque, ha richiamato i netturbini a prestare maggiore attenzione nel maneggiare i sacchi e raccogliere parte di rifiuti sparsi nelle vicinanze dei mastelli. In tal senso l’ente invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni di disservizio affinché possano essere contestate alle imprese.