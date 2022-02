Favara. Raccolta firme per due petizioni popolari. Il caro bollette e pensione minima a Mille euro

Il Circolo della Rifondazione Comunista di Favara raccoglie firme per due petizioni popolari, oggi in piazza Don Giustino dalle 16.30 alle 18.30 , contro il caro bollette, e per un’età pensionabile più giusta e per la pensione minima a Mille euro

La raccolta firme fa parte della campagna nazionale del partito contro gli aumenti delle bollette e contro il ripristino della legge Fornero. Gli aumenti delle bollette e il carovita colpiscono in modo durissimo i lavoratori italiani già mortificati da salari e pensioni tra i più bassi d’Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione.

“Vogliamo dire basta a una rapina sistematica su salari e pensioni – lo fa sapere il segretario Cittadino Francesco Giancani -, deve finire il solito trucco di scaricare sui lavoratori gli effetti catastrofici delle liberalizzazione e della speculazione sui prezzi.

Vogliono farci credere che gli aumenti delle bollette derivano dalla transizione ecologica, in realtà siamo di fronte al fallimento della liberalizzazione e della privatizzazione del settore energetico.

Pretendere che il governo intervenga senza indugio contro il caro bollette – bloccando gli aumenti come in Francia e in Spagna; tagliando i profitti delle grandi aziende che distribuiscono e vendono il gas e l’energia elettrica; colpendo la speculazione finanziaria sui meccanismi di formazione dei prezzi di gas ed elettricità; eliminando oneri di sistema obsoleti, dare finalmente un taglio ad accise, addizionali regionali e iva, tasse pagate in prevalenza dai ceti popolari”.