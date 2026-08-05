Favara, raffica di controlli della Polizia Locale: identificate 30 persone e sanzionati diversi automobilisti

Controlli intensificati sul territorio, sanzioni per rifiuti e sicurezza stradale. È quanto rende noto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale traccia il bilancio delle ultime attività svolte dalla Polizia Locale. Dalle verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti ai controlli lungo le principali arterie cittadine, fino ai risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata, il primo cittadino sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire maggiore decoro urbano, tutela dell’ambiente e sicurezza sulle strade.

Di seguito il testo integrale del messaggio pubblicato dal sindaco: “Continua con fermezza l’attività della nostra Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente a Favara. Nella giornata di oggi sono stati intensificati i controlli sul territorio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, portando all’identificazione di circa 30 persone e all’ispezione di 20 veicoli e soggetti dedicati, con diverse sanzioni scattate tra cui quella ad una cittadina per il mancato conferimento presso il proprio domicilio. Le verifiche si sono poi spostate in via Capitano Callea ai sensi del Codice della Strada, dove la Polizia Locale ha controllato 15 veicoli tra mezzi industriali, aziendali, auto e moto. In questo caso le sanzioni sono state 6, di cui 4 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 2 per la mancanza dei documenti di guida al seguito. Tutte le attività di controllo e repressione condotte a luglio, con attività di presidio a cui ho partecipato direttamente insieme all’assessore Lillo Attardo, nel mese appena trascorso abbiamo raggiunto il 61% di raccolta differenziata, un dato importante per la nostra città. È la prova concreta che i risultati si possono ottenere e che la nostra città può continuare a migliorare. Grazie del lavoro ai nostri agenti. Continuiamo così per una Favara più pulita e più sicura per tutti.“