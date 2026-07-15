Favara rafforza i controlli, nasce il Nucleo di Polizia Ambientale. Già 15 denunce per abbandono dei rifiuti

Un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a tutela del territorio. È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella stanza del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il nuovo Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale, istituito dopo l’approvazione della delibera di riorganizzazione del Corpo da parte della Giunta comunale.

L’iniziativa punta a rafforzare le attività di controllo sul territorio, con verifiche mirate nei confronti di cittadini, imprese e attività commerciali per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata.

“In questi anni abbiamo ricostruito la Polizia Locale, dotandola di uomini e mezzi adeguati – ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo –. Grazie anche al lavoro dell’assessore Laura Mossuto siamo riusciti a colmare importanti lacune organizzative, come l’assenza di regolamenti per l’utilizzo delle telecamere di controllo, creando così le basi per un sistema stabile ed efficace di prevenzione e repressione dei reati ambientali”.

Il primo cittadino ha inoltre reso noto che, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono già quindici le persone denunciate per abbandono illecito di rifiuti, un numero destinato ad aumentare qualora non venga garantita una maggiore collaborazione da parte della cittadinanza.

“I controlli saranno intensificati – ha aggiunto Palumbo – e riguarderanno sia i privati cittadini che le imprese. L’obiettivo è colpire chi non rispetta le regole sulla raccolta differenziata e chi continua ad abbandonare rifiuti lungo le strade. Chiedo a tutti, compresi gli operatori politici, di remare nella stessa direzione senza cercare giustificazioni per chi danneggia la città”.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente Lillo Attardo, che ha illustrato l’attuale situazione del servizio di raccolta dei rifiuti. “La riduzione degli spazi disponibili negli impianti autorizzati allo smaltimento – ha spiegato – sta creando difficoltà non solo a Favara, ma a tutti i Comuni appartenenti alla SRR, soprattutto per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla bonifica delle discariche abusive. Per questo motivo abbiamo modificato il calendario della raccolta, spostando il conferimento dell’indifferenziato al martedì, e continuiamo a chiedere la collaborazione dei cittadini”.

L’assessore ha evidenziato anche i risultati ottenuti negli ultimi mesi grazie ai controlli effettuati sul corretto conferimento dei rifiuti.

“Le verifiche svolte negli ultimi due mesi hanno consentito di ridurre di circa 100 tonnellate al mese il quantitativo di secco residuo conferito. È un dato molto importante che dimostra come il controllo e la sensibilizzazione stiano producendo risultati concreti”.

Anche i numeri della raccolta differenziata confermano un trend positivo: 49,6% a gennaio, 51,1% a febbraio, 51,3% a marzo, 50,7% ad aprile, 53,7% a maggio e 57,6% nel mese di giugno.

“L’obiettivo resta quello di raggiungere il 65% di raccolta differenziata – ha concluso Attardo –. Con il nuovo Nucleo di Polizia Ambientale e con controlli sempre più mirati confidiamo di poter raggiungere questo traguardo entro il prossimo anno”.

Con l’istituzione del nuovo reparto specializzato, l’Amministrazione comunale punta quindi a rafforzare il contrasto ai comportamenti illeciti in materia ambientale, affiancando alle attività di prevenzione un’azione di controllo sempre più capillare per rendere Favara una città più pulita e rispettosa dell’ambiente.