Favara. Rapina a mano armata in una sala scommesse di via IV Novembre

Sono in corso le indagini per risalire all’autore della rapina a mano armata messa a segno sabato a Favara, nel centro scommesse di Via IV Novembre. Un rapinatore col volto travisato dalla mascherina e indossando un copricapo, armato, è entrato nella struttura, si è avvicinato alla cassa e dopo aver minacciato il gestore, ha prelevato l’incasso, circa 1.000 euro in contanti.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che stanno effettuando le indagini sulla rapina avvenuta intorno alle ore 14:00. Si stanno esaminando minuziosamente i filmati delle telecamere per risalire all’identità del rapinatore. Un prezioso aiuto che potrebbe fare risalire al ladro. Caccia aperta, dunque, al malvivente.