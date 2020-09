Due rapinatori armati di bastone hanno fatto irruzione in una tabaccheria di corso Vittorio Veneto minacciando il titolare per farsi il registratore di cassa e delle stecche di sigarette. I due hanno agito con i volti coperti. Sul posto per raccogliere la testimonianza della vittima i carabinieri della Compagnia di Favara. Il bottino della rapina non è ancora stato quantificato.