Favara rende omaggio ad Antonio Russello: letture, musica e cultura nel 25° anniversario della scomparsa

Il Centro Studi Antonio Russello rende omaggio allo scrittore favarese nel 25° anniversario della sua morte con un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione della sua opera letteraria. L’iniziativa si terrà martedì 26 maggio 2026, alle ore 18.00, in Piazza Cavour a Favara, davanti al busto che ricorda lo scrittore. L’evento segna il ricordo dei 25 anni dalla scomparsa di Antonio Russello, avvenuta il 26 maggio 2001. Nel corso della manifestazione saranno proposte letture di brani tratti dalle opere dello scrittore, con il coinvolgimento delle compagnie teatrali e delle associazioni culturali del territorio, unite per celebrare una delle figure più significative della cultura favarese e siciliana. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo e l’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti. Previsti anche momenti musicali affidati al maestro Roberto Saccà, che accompagneranno il percorso commemorativo dedicato all’autore. L’evento è promosso dal Centro Studi Antonio Russello, presieduto da Sara Chianetta, con il sostegno e la partecipazione di numerose realtà associative e culturali cittadine, tra cui associazioni teatrali, gruppi culturali e organismi del volontariato locale. L’iniziativa vuole essere non solo un tributo alla memoria dello scrittore, ma anche un’occasione per riscoprirne il pensiero, la produzione letteraria e il contributo culturale lasciato alla comunità. La cittadinanza è invitata a partecipare.