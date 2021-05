Favara. Riaperto i termini per i cantieri lavoro

Da giorno 10 Maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda per partecipare ai cantieri di lavoro. L’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, ha riaperto i termini per i cantieri lavoro. Dal 10 al 30 Maggio è possibile presentare richiesta di partecipazione al centro per l’impiego dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,20. Ricordiamo che il centro per l’impiego si trova all’interno del Cimitero comunale. Possono partecipare i soggetti di un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, che risultino disoccupati o inoccupati e che non risultano già inseriti nella graduatoria del 2018. Prima di recarsi al Cpi occorre munirsi di un documento di riconoscimento in corso di validità e l’autocertificazione della composizione del proprio nucleo familiare