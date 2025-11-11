Favara. Riconoscimento nazionale per il maestro ottico Gianni Contino

Giornata importante per Gianni Contino, ottico di Favara, che domenica 9 novembre ha ricevuto due riconoscimenti durante l’incontro dedicato ai Maestri Ottici e ai Negozi Storici, organizzato a Palazzo Borghese, a Firenze. L’evento, promosso dall’AIO – Associazione Italiana Ottici e Optometristi, insieme alla rivista L’Ottico e con il supporto di Omisan Farmaceutici e MIDO, ha riunito professionisti provenienti da tutta Italia.



Nel corso della cerimonia, che si è svolta nella Sala Imperiale, Contino ha ricevuto il Premio Innovazione Ottico 2.0 – Maestro Ottico 2026 e il Diploma d’Onore di Maestro Ottico, in occasione dei suoi trent’anni di attività. Due attestati che riconoscono la continuità del lavoro svolto e la capacità di aggiornare strumenti e metodi all’evoluzione del settore.



La giornata ha richiamato l’attenzione sull’importanza della formazione continua e sulla cura della relazione con i clienti, temi centrali nella storia professionale di Contino. Nel suo laboratorio, infatti, sono stati introdotti negli anni diversi dispositivi digitali e tecnologie avanzate, tra cui sistemi di centratura con supporto di intelligenza artificiale e attrezzature per la rifinitura delle lenti. Accanto a questo percorso tecnico, un’attenzione particolare è stata dedicata alla contattologia specialistica: ortokeratologia, lenti sclerali e mini-sclerali, soluzioni per cheratocono.



«Ho sempre cercato di crescere nel mestiere, passo dopo passo», ha commentato Contino. «La tecnologia cambia, e il nostro compito è capirla e usarla bene, per offrire un servizio chiaro e utile».

Alla cerimonia era presente anche Giuseppe, figlio del maestro ottico, prossimo alla laurea in optometria all’IRSOO di Vinci, una delle scuole più riconosciute nel settore. Una presenza che suggerisce una continuità familiare e professionale già in cammino. Per Contino e per Favara si tratta di un riconoscimento che va oltre il singolo premio: un modo per ricordare che il lavoro quotidiano, quando è svolto con cura, lascia un segno nel tempo.

