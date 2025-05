Favara ricorda Antonio Russello, a 24 anni dalla scomparsa

Il 26 maggio 2001 si spegneva Antonio Russello, scrittore tra i più rappresentativi della letteratura siciliana del Novecento. A 24 anni dalla sua scomparsa, la città di Favara rende omaggio alla sua memoria con un incontro pubblico promosso dal Centro Studi Antonio Russello e patrocinato dal Comune di Favara. L’appuntamento è per lunedì 26 maggio 2025, alle ore 19:00, in piazza Cavour, accanto al monumento che lo ricorda. Proprio quel luogo in cui, si racconta, Russello amava sedersi per leggere, osservare, riflettere. Un posto che oggi diventa spazio di memoria condivisa. Durante l’incontro verranno lette alcune pagine scelte dalle sue opere. Sarà un momento di ascolto e riflessione, aperto a tutta la cittadinanza. La serata sarà arricchita dalla musica del Maestro Roberto Saccà, che proporrà esecuzioni pensate appositamente per l’occasione.