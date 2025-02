Favara ricorda Calogero Marrone: una giornata di memoria nel 80° anniversario della sua morte

Favara si prepara a commemorare l’80° anniversario della morte di Calogero Marrone, figura eroica insignita del titolo di Giusto tra le Nazioni e della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il suo straordinario coraggio nel salvare vite umane durante la persecuzione nazifascista. L’evento si terrà venerdì 14 febbraio 2025, con un programma che coinvolgerà attivamente le scuole e la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 in Piazza della Pace, da dove partirà un corteo diretto a Piazza Calogero Marrone, con la partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi Vitaliano Brancati, Andrea Camilleri, Falcone Borsellino e CPIA. Alle 10:30, giunti in Piazza Marrone, gli studenti renderanno omaggio alla memoria del funzionario favarese attraverso canti, recite e balli, rinnovando così il valore del suo sacrificio e della sua eredità morale. All’evento interverranno il sindaco di Favara e presidente della Fondazione Marrone, Antonio Palumbo, e il presidente dell’Istituto Marrone e vicepresidente della Fondazione Marrone, Rosario Manganella. A condurre la cerimonia sarà l’insegnante Giuseppe Piscopo, vice dirigente scolastico. Sarà un momento di riflessione e condivisione, per mantenere vivo il ricordo di un uomo che, con il suo esempio, ha testimoniato i valori della giustizia e della solidarietà umana.