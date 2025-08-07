Favara ricorda i caduti del lavoro: cerimonia al cimitero per la Giornata del Sacrificio Italiano nel Mondo

Domani, alle ore 11.00, in occasione della Giornata nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, si terrà una cerimonia commemorativa presso il cimitero di Favara, accanto alla stele dedicata ai lavoratori morti nelle miniere all’estero. L’iniziativa è promossa dalla presidente dell’associazione Italiani in Europa, Danila Sollazzo, e dal presidente onorario, il professore Giuseppe Arnone. Come ogni anno, verranno deposti dei fiori in memoria di tutte le vittime, con un pensiero speciale ai 136 italiani che l’8 agosto 1956 persero la vita nella tragedia di Marcinelle, nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio. Una tragedia che è diventata simbolo delle difficoltà, dei sacrifici e del coraggio degli emigrati italiani. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni e cittadini. Sarà un momento di raccoglimento e riflessione sul valore del lavoro e sull’importanza, ancora attuale, della sicurezza nei luoghi di lavoro.