Favara ricorda i caduti di Marcinelle. L’8 agosto la commemorazione nel 70° anniversario della tragedia

Favara si prepara a commemorare il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più drammatiche della storia dell’emigrazione italiana. In occasione della Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, l’Associazione Italiani in Europa APS organizza anche quest’anno la tradizionale Giornata del Ricordo, dedicata ai minatori che persero la vita nelle miniere italiane e all’estero. La cerimonia si terrà sabato 8 agosto 2026, alle ore 11, presso il cippo funerario dedicato alle vittime delle miniere, all’interno del cimitero di Favara. Un momento di raccoglimento per ricordare non solo i 262 minatori morti l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone del Bois du Cazier, in Belgio, tra i quali 136 italiani, ma anche i lavoratori che persero la vita nelle miniere di Lucia e Ciavolotta, profondamente legate alla storia del territorio favarese. Alla commemorazione prenderanno parte il sindaco Antonio Palumbo, la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, il professore Giuseppe Arnone, presidente onorario dell’Associazione Italiani in Europa APS, Paolo Dalli Cardillo, presidente dell’Associazione Minatori, e l’avvocato Danila Sollazzo, presidente dell’Associazione Italiani in Europa APS.

La mattinata sarà accompagnata anche dalla Santa Messa in suffragio, celebrata da don Calogero Di Salvo, in memoria di tutti i minatori che hanno perso la vita sul lavoro. “I morti di Marcinelle sono i costruttori, con il loro sacrificio, del primo nucleo della Comunità Europea”, ricorda il professore Giuseppe Arnone, sottolineando il valore storico e simbolico di una tragedia che ha segnato profondamente la coscienza europea. Per l’Associazione Italiani in Europa, custodire il ricordo di quei lavoratori significa mantenere viva una memoria collettiva fatta di sacrificio, dignità e speranza. Valori che continuano a rappresentare un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni, affinché il prezzo pagato da tanti italiani emigrati in cerca di un futuro migliore non venga mai dimenticato.

La commemorazione di Favara rappresenta ormai un appuntamento consolidato, che ogni anno rinnova il legame della città con la propria storia mineraria e con il ricordo di quanti, lontano dalla propria terra, persero la vita svolgendo un lavoro duro e rischioso, contribuendo con il loro sacrificio alla crescita dell’Europa del dopoguerra.