Favara ricorda i Giusti: al Marrone Day svelata la stele per La Torre e Mattarella

Una giornata di memoria, riflessione e partecipazione quella che si è svolta il 6 marzo al Castello Chiaramonte, in occasione del Giorno dei Giusti. L’iniziativa, denominata Marrone Day Campus, ha coinvolto studenti, istituzioni e cittadini attorno al tema “Chi salva una vita salva il mondo intero”. Alla manifestazione hanno partecipato gli studenti delle scuole di Favara, l’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ambrosini-King e l’Istituto Comprensivo Andrea Camilleri, protagonisti di un percorso dedicato alla memoria dei Giusti e al valore dell’impegno civile. Nella Sala del Collare del castello, alle 9.30, i lavori sono stati introdotti e coordinati dalla professoressa Gabriella Bruccoleri, seguiti dai saluti istituzionali. Tra gli interventi quello del sindaco di Favara Antonio Palumbo, presidente della Fondazione Marrone, del vicepresidente Rosario Manganella, L’On. Calogero Pumilia e della presidente del Consiglio comunale di Favara Miriam Mignemi. La mattinata è stata arricchita da momenti artistico-musicali con Peppe Calabrese e Giusy Moscato.



Nel pomeriggio gli studenti hanno partecipato a diversi laboratori tematici: teatro, musica e ricerca storica. Momenti di confronto e creatività pensati per stimolare una riflessione sui valori della solidarietà, della giustizia e della responsabilità civile. Alle 16 si è svolto il momento di condivisione delle esperienze maturate nei laboratori. Successivamente, una marcia simbolica ha condotto i partecipanti verso Piazza della Pace, dove alle 17.30 è stata svelata la stele dedicata ai “Giusti dell’Umanità”, in memoria di Pio La Torre e Piersanti Mattarella, vittime della mafia e simboli di coraggio e legalità. La giornata si è conclusa con gli interventi finali del sindaco Antonio Palumbo, di Rosario Manganella e dell’onorevole Calogero Pumilia.

