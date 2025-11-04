Favara ricorda i suoi Caduti. Autorità e cittadini insieme per il 4 Novembre

Questa mattina, in Piazza Cavour, si è svolta la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’evento si è aperto con la deposizione di una corona di fiori al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, in segno di omaggio e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria. Subito dopo, è stata presentata la Stele con i nomi dei partigiani favaresi e degli antifascisti che hanno contribuito alla Lotta di Liberazione dell’Italia dai nazifascisti, un momento intenso e di grande valore civile.



Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Palumbo, il presidente della sezione Combattenti e Reduci di Favara Rosario Manganella, il prof. Calogero Zarcone, invalido di guerra, e il comandante della Tenenza dei Carabinieri Paolino Scibetta. Ha preso parte anche l’arciprete Don Nino Gulli, che ha guidato una preghiera in memoria dei Caduti, insieme ai cittadini e ai familiari delle vittime della Prima e della Seconda guerra mondiale.

