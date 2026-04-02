Favara ricorda il comandante Antonio Bruccoleri, 25 anni dalla scomparsa

Favara ricorda Antonio Bruccoleri, storico Vigile Urbano e già comandante della Polizia Municipale, nel 25° anniversario della sua scomparsa, avvenuta proprio nel giorno del Venerdì Santo di 25 anni fa. Bruccoleri morì all’età di 52 anni, lasciando un segno profondo nella comunità favarese. Una vita dedicata al servizio. Sono stati 33 gli anni trascorsi in divisa, di cui 10 con il grado di maresciallo e gli ultimi 3 nel ruolo di comandante del corpo dei vigili urbani di Favara. Un percorso lungo, fatto di impegno costante e presenza quotidiana sul territorio. A ricordarlo oggi sono soprattutto i familiari, che ne tracciano un ritratto chiaro, un uomo devoto al dovere, sempre attento al suo ruolo di cittadino, di agente e di padre.

Il suo lavoro è stato punto di riferimento per colleghi e cittadini, in anni in cui la figura del vigile urbano rappresentava un presidio importante per la vita della città. A distanza di 25 anni, il ricordo resta vivo. Non solo per il ruolo che ha ricoperto, ma per il modo in cui lo ha fatto, con senso di responsabilità e rispetto per la comunità. Un nome che a Favara continua a essere legato a un’idea concreta di servizio e dedizione.