Favara ricorda il sindaco Gaetano Guarino, ucciso 79 anni fa

Questa mattina, alle ore 11.30, è stato depositato un mazzo di fiori presso la lapide che ricorda il luogo dove, esattamente 79 anni fa, veniva assassinato il sindaco Gaetano Guarino. Un momento semplice ma carico di significato, per onorare la memoria di un uomo che ha pagato con la vita il suo impegno per la città. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, gli assessori Carmen Lo Presti e Laura Mossuto, i consiglieri comunali Paolo Dalli Cardillo, Mariano Lombardo e Salvatore Fanara. Presenti anche il segretario comunale Giuseppe Pullara, Etta Milioto, presidente della Commissione Pari Opportunità, e diversi cittadini. In occasione dell’anniversario, il poeta dialettale Salvatore Mossuto ha voluto rendere omaggio a Gaetano Guarino con una poesia che riportiamo di seguito.